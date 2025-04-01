У Кремлі заявили, що працюють над миром в Україні — Reuters

Спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що Володимир Путін досі «залишається відкритим» для контактів із Трампом, пише Reuters.
За його словами, російська влада продовжує співпрацю з Білим домом щодо відновлення двосторонніх відносин, які нібито були зіпсовані під час перебування Джо Байдена на посаді американського лідера.
«Ми продовжуємо працювати з американською стороною, перш за все, для того, щоб налагодити наші двосторонні відносини, які були сильно пошкоджені за часів попередньої адміністрації США», — заявив Пєсков.
Також він додав, що співпраця між Москвою та Вашингтоном продовжується і з питань, пов'язаних із досягненням миру в Україні та завершенням бойових дій.
«Ми також працюємо над реалізацією деяких ідей, пов'язаних з українським врегулюванням», — зазначив спікер Кремля.
Водночас, за словами Дмитра Пєскова, поки «жодної конкретики немає», хоча співпраця триває, тому він не розкрив подробиць щодо того, про які саме дії чи розмови з Вашингтоном йдеться.
Російський чиновник додав, що процес врегулювання війни є складним та тривалим у часі.
«Це тривалий процес, напевно, через його складність», — сказав він.
Також Пєсков сказав, що телефонний дзвінок між Трампом і Путіним може бути організований у найкоротші терміни у разі, якщо це буде необхідністю. Проте на цьому тижні, за його словами, таких дзвінків поки що не заплановано.
Раніше повідомлялося, що Росія та США розпочали переговори про рідкісноземельні метали.
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