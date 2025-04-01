Вранці окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівську громаду

Окупаційні війська РФ у вівторок, 1 квітня, атакували Костянтинівську громаду Донецької області за допомогою авіаційної бомби. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунова.
«О 08:20 відбувся ворожий авіаудар ФАБ-250 по території Костянтинівської громади. За результатами постраждалих немає», — зазначив він.
За словами Горбунова, інформації про пошкодження немає.
Попередньо, удар прийшовся по околицям міста Костянтинівка в полях.
Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 31 березня, вбили одну людину в Донецькій області. Також відомо про одного пораненого.
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