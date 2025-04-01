Вранці окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівську громаду

Окупаційні війська РФ у вівторок, 1 квітня, атакували Костянтинівську громаду Донецької області за допомогою авіаційної бомби. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунова.



«О 08:20 відбувся ворожий авіаудар ФАБ-250 по території Костянтинівської громади. За результатами постраждалих немає», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформації про пошкодження немає.



Попередньо, удар прийшовся по околицям міста Костянтинівка в полях.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 31 березня, вбили одну людину в Донецькій області. Також відомо про одного пораненого.