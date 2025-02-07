Окупований Лисичанськ закрили на в'їзд та виїзд: в ОВА розповіли, що відомо

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Окупаційна комендатура закрила на в'їзд та виїзд місто Лисичанськ Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, якщо у людини відсутня місцева реєстрація, то для в'їзду до Лисичанська їй потрібно подати відповідну заяву, де слід вказати особисті дані, вагомі причини відвідування міста та дату поїздки.



«У разі схвалення перебувати у місті дозволять лише у зазначений в документі день. В інші дати перепустка буде недійсною», – сказав Лисогор.

Нагадаємо, що в угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ жительку Новодружеська.