ЗСУ збили 56 ударних дронів за ніч: масована атака РФ охопила п'ять областей

За повідомленням голови військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха, російські дрони атакували промзону в місті. Ніхто не постраждав.



Усього ніч на суботу, 12 квітня, підрозділи Повітряних сил та ППО Сил оборони України знищили 56 ударних безпілотників із 88, якими Росія атакувала територію країни. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



«Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БПЛА типу Shahed (та інших типів) на півночі, півдні, сході та у центрі країни. 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться в офіційному повідомленні.



Атаку відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони.



За даними ЗСУ, масований наліт розпочався о 20:00 11 квітня. До атаки було залучено дрони Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.



Внаслідок атаки постраждали Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області.

Внаслідок атаки російських безпілотників у Києві виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах.