У двох районах Києва — пожежі після нічної атаки російських дронів

Внаслідок атаки російських безпілотників у Києві виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах, повідомив мер столиці Віталій Кличко.



За даними медиків, унаслідок атаки у Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці.

«Пожежа у Святошинському районі. Горять нежитлові приміщення. Ще одна пожежа в цьому районі виникла внаслідок падіння уламків БПЛА. У Дарницькому горить приватний будинок. Екстрені служби на місці», — зазначив Кличко.

«Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район столиці. Тут виникла пожежа площею 1500 кв. м у складській будівлі. На іншій локації, на території промислового підприємства, загорілися ще дві складські будівлі — на площах 1000 і 150 кв. м. Частину конструкцій зруйновано. Також уламки одного з дронів упали на спортивний майданчик і сусідні будівлі, пошкоджено фасад і вікна. Інформації про загоряння на цій ділянці не надходило», — сказано в Телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

За 11 квітня російські військові вбили 1 мешканця Донецької області — у Покровську.