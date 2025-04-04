«Шахеди» вночі масовано атакували Дніпро: у місті масштабні руйнування і є поранені

Наслідки масованої атаки на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі 4 квітня російські безпілотники масовано атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дві адміністративні будівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, авто, газопровід та лінія електропередач. Виникли пожежі, які вже загасили рятувальники.



В результаті атаки поранення отримали три людини. Жінку 66 років госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.



У пресслужбі ДСНС України заявили, що у місті масштабні руйнування.



Для ліквідації наслідків залучили 58 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, що ввечері 3 квітня армія РФ зі «Смерчів» вдарила по житловій забудові міста Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще три – поранені.