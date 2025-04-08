Зеленський розповів нові подробиці взяття в полон громадян Китаю на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У Донецькій області українські військові під час бою взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Про це у Києві під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, ЗСУ вступили в бій із шістьма громадянами Китаю поблизу населених пунктів Тарасівка та Білогорівка.



«Двоє у полоні. Відповідно є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Це ще одна країна, яка підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам потрібно обговорювати з партнерами», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що зараз полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, з ними продовжуються слідчі та оперативні дії.