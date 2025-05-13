На Харківщині за добу зафіксовано 166 обстрілів: поранено двох людей

Протягом минулої доби РФ атакувала три населені пункти Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Унаслідок обстрілів у селі Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік, а в селі Руські Тишки — 51-річний чоловік.



По території регіону було застосовано різні види озброєння, зокрема дві кориговані авіаційні бомби (КАБ) і два FPV-дрони.



Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі зруйновано два приватні будинки. Загалом зафіксовано 166 бойових зіткнень.