Лиманський напрямок – евакуація дітей

Екіпаж поліції «Білий янгол» продовжує евакуювати людей із небезпечних районів східного напрямку.

Через фронт, що наближається, триває вимушена евакуація сімей з дітьми з населених пунктів Лиманщини, йдеться в повідомленні поліції Донецької області.



Лише за один день поліцейські врятували п'ять сімей з-під обстрілу. Серед евакуйованих — п'ять дівчаток та двоє хлопців, віком від 4 до 17 років.

Чотири родини евакуйовано з Корового Яру, ще одну — з Новоселівки. Дві з них раніше вже залишили Лиман, але через обстріл були змушені знову виїжджати далі, у безпечніше місце.

Дорогою діти розповідали про життя під звуки вибухів та про свої мрії.

«Коли виросту, хочу стати воєнною. Виросту і буду сміливою», – каже 7-річна Марина.

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