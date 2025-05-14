«Белый ангел» продолжает спасать людей из Покровска — Нацполиция

Экипаж полиции «Белый ангел» под артобстрелами, бомбами, дронами продолжает прорываться в Покровск, чтобы вывезти отважившихся на эвакуацию.

Спасали людей из частного сектора вместе с представителями общественного формирования «Капелланский патруль».

Ситуация в городе — критическая, сообщает полиция Донецкой области.

Каждый день появляются новые руины, горят дома, а на улицах — неразорвавшиеся мины. Но там все еще остаются мирные жители.

«Мы такое пережили… Мощные обстрелы. Все дома вокруг горели», — рассказывает местная жительница.

Женщина с мужчиной неоднократно отказывались уезжать, но после очередной атаки решили эвакуироваться. С собой супруги забрали собаку и четырех кошек.

Среди эвакуированных — и 60-летний мужчина, которого вывезли именно в день его рождения. Правоохранители поздравили именинника и пожелали ему встретить следующий праздник уже в мирной Украине.