У Слов'янській МВА повідомили про наслідки російського обстрілу

Через російський обстріл Слов'янська 27 травня постраждав чоловік. Фото: МВА

Сьогодні близько 11:30 місто Слов'янськ Донецької області вкотре зазнало російського обстрілу. Про наслідки атаки повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

Зазначається, що для обстрілу росіяни використали три авіабомби ФАБ-500. Влучання зафіксовано у районі приватного підприємства «Плівка», неподалік станції техобслуговування — у лісосмузі.

Також внаслідок ударів пошкоджено декілька автомобілів.

Згодом Вадим Лях доповнив, що внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік. Його стан стабільний, загрози життю немає, написав глава МВА.