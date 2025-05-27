В Славянской ГВА сообщили о последствиях российского обстрела

Из-за российского обстрела Славянска 27 мая пострадал мужчина. Фото: ГВА

Сегодня около 11:30 город Славянск Донецкой области в очередной раз подвергся российскому обстрелу. О последствиях атаки сообщил начальник городской военной администрации (ГВА) Вадим Лях.

Отмечается, что для обстрела россияне использовали три авиабомбы ФАБ-500. Попадание зафиксировано в районе частного предприятия «Пленка», недалеко от станции техобслуживания — в лесополосе.

Также в результате ударов повреждены несколько автомобилей.

Позже Вадим Лях дополнил, что в результате обстрела пострадал 42-летний мужчина. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет, написал глава ГВА.