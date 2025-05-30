Удар «шахеда» по п'ятиповерхівці у Білозерському: зруйновані три верхні поверхи, під завалами можуть бути люди

Наслідки удару «шахеда» по п'ятиповерхівці у Білозерському. Фото: ДСНС

Вночі 30 травня російські окупанти безпілотниками завдали удару по центру міста Білозерське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Виникла пожежа. З пошкодженої квартири на п'ятому поверсі рятувальники евакуювали дві людини. Їх передали медикам. Пожежу на зруйнованій частині будинку загасили на площі 100 квадратних метрів.



За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися ще дві людини. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.



У пресслужбі Національної поліції в Донецькій області розповіли, що внаслідок удару в одному з під'їздів зруйновані три верхні поверхи.

Нагадаємо, що внаслідок влучання «шахеда» в цю п'ятиповерхівку поранення отримали 40-річна жінка та її син 16 років.