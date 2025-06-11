Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка

Укриття на ТОТ тільки для військових. Фото: ШІ

У Старобільську, Сватовому, Донецьку та Жданівці окупаційні війська РФ не пускають місцевих мешканців із дітьми до сховищ, розташованих у школах і лікарнях. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей така практика стала повсюдною. Майже всі сховища використовуються виключно для потреб російського військового контингенту — доступних сховищ для цивільного населення практично не залишилося.



Останнім часом ночами через окуповану Луганщину вглиб території Росії регулярно пролітають українські безпілотники. Попри те, що маршрути прольоту складені з урахуванням безпеки мирного населення, жителі чують роботу російської ППО. Однак навіть у такі моменти людей в укриття не пускають.



Зазначається, що така поведінка окупантів є прямим порушенням IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.