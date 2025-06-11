Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка

11 червня 2025, 12:12

Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка

Укриття на ТОТ тільки для військових. Фото: ШІ Укриття на ТОТ тільки для військових. Фото: ШІ

У Старобільську, Сватовому, Донецьку та Жданівці окупаційні війська РФ не пускають місцевих мешканців із дітьми до сховищ, розташованих у школах і лікарнях. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».

За даними активістів, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей така практика стала повсюдною. Майже всі сховища використовуються виключно для потреб російського військового контингенту — доступних сховищ для цивільного населення практично не залишилося.

Останнім часом ночами через окуповану Луганщину вглиб території Росії регулярно пролітають українські безпілотники. Попри те, що маршрути прольоту складені з урахуванням безпеки мирного населення, жителі чують роботу російської ППО. Однак навіть у такі моменти людей в укриття не пускають.

Зазначається, що така поведінка окупантів є прямим порушенням IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецьк Сватове Жданівка
Інше
окуповані території сховища
Організації
Жовта стрічка

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
12:47
Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст
12:12
Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка
11:10
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
16:44
До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції
15:54
На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей
14:24
У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка
12:45
На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину
15:58
Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState
11:10
У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»
16:03
В окупованому Луганську евакуювали дитсадки та ТЦ через неправдиві повідомлення про мінування
12:59
Окупанти на Донеччині хочуть перевіряти чиновників на поліграфі
усі новини
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
13:23
ЗСУ завдали авіаударів по позиціях РФ — опубліковано відео
13:13
В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників — штаб
12:50
РФ кріпить вогні на «Шахеди», імітуючи українську авіацію
12:47
Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст
12:13
Російські БПЛА вдарили по селищу під Дружківкою: рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки
12:12
Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка
11:52
Війська РФ намагалися прорвати оборону на Сіверському напрямку: ЗСУ знищили переважну частину техніки окупантів
11:32
На Другому Донецькому водогоні завершили ремонт: відновлюється подача води до Костянтинівки та Дружківки
11:10
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
10:15
Дрон РФ вдарив по Сумщині — згоріла сільгосптехніка
10:10
Операція «Павутина»: у СБУ показали нові кадри хронології підготовки та ударів по стратегічній авіації РФ
09:47
Безпілотники вночі атакували один із найбільших порохових заводів у Росії: там виникла пожежа
09:40
РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донеччини — DeepState
09:12
«Шахеди» вночі атакували підприємство у Краматорську: є поранена
09:01
Росія «шахедами» завдала 17 ударів по Харкову: є загиблі та понад 60 поранених, серед них діти
08:40
РФ вбила жителя Донеччини, ще один поранений у Краматорську
08:20
ЗСУ знищили 49 БПЛА ворога в ніч на 11 червня
22:52
У Покровському районі поліцейські врятували кількох людей: серед них поранений після атаки дрона РФ
22:19
Росія вдосконалила балістичні ракети КНДР: тепер вони б'ють точніше – Буданов
усі новини
ВІДЕО
Авіаудар Повітряних сил ЗСУ по окупантах. Фото: кадр із відео ЗСУ завдали авіаударів по позиціях РФ — опубліковано відео
11 червня, 13:23
Наслідки удару по селищу Райське на Донеччині. Фото: ДСНС Російські БПЛА вдарили по селищу під Дружківкою: рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки
11 червня, 12:13
Удар по операторах дронів ЗС РФ. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
11 червня, 11:10
Горить сільгосптехніка у Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини Дрон РФ вдарив по Сумщині — згоріла сільгосптехніка
11 червня, 10:15
Спецоперація «Павутина». Фото: кадр із відео Операція «Павутина»: у СБУ показали нові кадри хронології підготовки та ударів по стратегічній авіації РФ
11 червня, 10:10
Пожежа на Тамбовському пороховому заводі. Фото: кадр із відео Безпілотники вночі атакували один із найбільших порохових заводів у Росії: там виникла пожежа
11 червня, 09:47
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір