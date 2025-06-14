Запорізька область під обстрілом: є жертви та згорілі авто

Результат атаки БПЛА РФ.

Унаслідок ворожих обстрілів Пологівського та Запорізького районів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.



За добу російські війська завдали 438 ударів по 16 населених пунктах регіону.



Серед постраждалих — двоє поліцейських, які дістали осколкові поранення кінцівок під час ранкової атаки із застосуванням БпЛА. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надають усю необхідну допомогу, повідомив голова ОВА Іван Федоров.



Також, за його словами, вранці росіяни атакували автостоянку — внаслідок удару згоріло понад 10 автомобілів.

Нагадаємо, дві людини дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку.