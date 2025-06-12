Оккупанты нанесли почти 500 ударов по Запорожской области: ранены двое — ЗОВА

Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Малокатериновку. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в своем Telegram-канале.



По информации ОВА, за прошедшие сутки российские войска нанесли 498 ударов по 16-ти населенным пунктам Запорожской области.



В частности, противник осуществил 9 авиаударов по Веселянке, Приморскому, Гуляйполю, Обратному, Новоандреевке, Ольговскому и Белогорью.



Кроме того, 295 дронов разных модификаций (в основном FPV) атаковали Малокатериновку, Новояковлевку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.



Также 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) пришлись по Юрковке, Каменскому, Гуляйполю, Малой Токмачке и Новоданиловке.

Зафиксировано 187 артиллерийских ударов по территориям Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.



«Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей», — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, ночью 11 июня российская армия беспилотниками нанесла удар по жилому сектору поселка Райское Дружковской громады в Донецкой области. В результате проведения аварийно-спасательных работ спасатели достали из-под завалов тело женщины 1956 года рождения.

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