Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області: поранено двох — ЗОВА

Двоє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.



За інформацією ОВА, минулої доби російські війська завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.



Зокрема, противник здійснив 9 авіаударів по Веселянці, Приморському, Гуляйполі, Зворотному, Новоандріївці, Ольговському та Білогір'ю.



Крім того, 295 дронів різних модифікацій (в основному FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.



Також 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) припали по Юрківці, Кам'янському, Гуляйполі, Малій Токмачці та Новоданилівці.

Зафіксовано 187 артилерійських ударів по територіях Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.



«Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир і автомобілів», — йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, вночі 11 червня російська армія безпілотниками завдала удару по житловому сектору селища Райське Дружківської громади в Донецькій області. Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки 1956 року народження.



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