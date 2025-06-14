Запорожская область под обстрелом: есть жертвы и сгоревшие авто

Результат атаки БПЛА РФ.

В результате вражеских обстрелов Пологовского и Запорожского районов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



За сутки российские войска нанесли 438 ударов по 16 населённым пунктам региона.



В числе пострадавших — двое полицейских, которые получили осколочные ранения конечностей во время утренней атаки с применением БпЛА. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава ОВА Иван Федоров.



Также, по его словам, утром россияне атаковали автостоянку — в результате удара сгорело более 10 автомобилей.

Напомним, два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Малокатериновку.