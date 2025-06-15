ЗСУ відбивають штурми на східному фронті: понад 140 атак за добу

За оперативною інформацією про перебіг бойових дій Генерального штабу ЗСУ, російська армія за минулу добу завдала 58 авіаударів і задіяла понад 3 тисячі дронів-камікадзе.

На східному напрямку противник посилює тиск, повідомляє ОСГВ «Хортиця».



За добу 14 червня країна-агресор нанесла один ракетний і 58 авіаударів, скинувши 78 керованих авіабомб.



Сили оборони України завдали ударів по 7 районам зосередження живої сили та техніки ворога, знищили 3 пункти управління, 2 артсистеми та ще один важливий об'єкт російських військ.

Під ворожі авіаудари потрапили: Медведівка (Чернігівська обл.), Велика Писарівка (Сумська обл.); Шевченко (Донецька обл.); Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Кам'янське, Лєжино (Запорізька обл.).

На Лиманському напрямі ворог безуспішно атакував позиції ЗСУ у Ольгівки, Нового Миру, Ямполівки, Зеленої Долини та у Серебрянському лісі. Ці дані підтверджує Генштаб ЗСУ.

ФОТО: Генеральний штаб ЗСУ



На Краматорському та Торецькому напрямках сталися бої у Ступочек, Білої Гори, Торецька та інших населених пунктів.

ФОТО: Генеральний штаб ЗСУ

На Покровському напрямку — найвища інтенсивність боїв: 58 атак у Малинівки, Миролюбівки, Новосергіївки та інших. Окупанти застосовували мототехніку, але ЗСУ утримують позиції.

ФОТО: Генеральний штаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку захисники України успішно стримують атаки в районі Бурлацького, Розливу та Запоріжжя Донецької області, йдеться в оперативному зведенні ОСГВ «Хортиця». Ці дані підтверджує Генштаб ЗСУ.

ФОТО: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, у ніч на неділю, 15 червня, окупаційні війська просунулися у Донецькій та Луганській областях.