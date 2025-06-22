ГУР знищило залізничні цистерни з пальним росіян в окупації

У ГУР показали знищення залізничних цистерн із пальним. Фото: скриншот

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські військовослужбовці 22 червня знищили залізничні цистерни із пальним російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» у взаємодії із Силами оборони Півдня України, підрозділом «Альфа» та групою Держспецзв'язку «Next» успішно атакували «товарняк» російських загарбників — спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії», —.



«Товарняк» було знищено на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ.



Раніше ми писали, що винищувачі Збройних сил України завдали удару та знищили пункт базування російських операторів БПЛА разом із боєкомплектом на північному напрямку.

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