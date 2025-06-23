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«Знищують місто без розбору»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Костянтинівка після ударів РФ

23 червня 2025, 18:49

«Знищують місто без розбору»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає Костянтинівка після ударів РФ

Наслідки обстрілів Костянтинівки. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ Наслідки обстрілів Костянтинівки. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Місто Костянтинівка Донецької області – одна з головних цілей літнього наступу армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ, опублікувавши фото наслідків щоденного знищення міста росіянами.

Окупанти намагаються прорватися до Костянтинівки за трьох напрямків – з боку міст Часів Яр, Торецьк та траси «Покровськ-Костянтинівка».

«Один із ключових флангів – Часів Яр – вже понад рік у найважчих умовах утримують воїни 24-ї ОМБр, які не дають противнику прорватися до Костянтинівки. Разом із тиском на фронті загарбники продовжують бити по місту керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також FPV-дронами на оптоволокні. Росіянам байдуже, що потрапить під удар: житловий будинок чи церква, адміністративна будівля чи магазин – вони знищують Костянтинівку без розбору», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що росіяни розділили Покровське угруповання військ і рухаються у дві різні сторони.

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