ЗСУ уразили важливий об’єкт російської армії

ЗСУ вразили нафтобазу РФ. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці в ніч на 23 червня завдали удару по нафтобазі «Комбінат Атлас», яка розташована в Ростовській області РФ. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.



«Комбінат використовується для забезпечення паливно-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, задіяних у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що на території нафтобази зафіксовано пожежу.



Результати уточнюються.





Раніше ми писали, що у травні засобами DeepStrike було завдано 58 ударів по військових цілях на території РФ, включаючи підприємства, які виробляють вибухівку та ударні безпілотники.