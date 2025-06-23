ВСУ поразили важный объект российской армии

ВСУ поразили нефтебазу РФ. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие в ночь на 23 июня нанесли удар по нефтебазе «Комбинат Атлас», которая расположена в Ростовской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что на территории нефтебазы зафиксирован пожар.



Результаты уточняются.





Ранее мы писали, что в мае средствами DeepStrike было нанесено 58 ударов по военным целям на территории РФ, включая предприятия, производящие взрывчатку и ударные беспилотники.