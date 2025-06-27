До 10 тисяч квадратних метрів: в Україні створили ШІ-дрон для пошуку мін

В Україні розробили інноваційний дрон, який здатний знаходити міни за допомогою штучного інтелекту та спеціалізованих сенсорів. Про це повідомляє «Мілітарний» із посиланням на оборонний кластер Brave1.



За даними Brave1, безпілотник з ШІ може обстежити до 10 тисяч квадратних метрів замінованої території лише за одну добу.

На борту дрона встановлено чотири типи сенсорів: RGB-камера, інфрачервона камера, магнітометр, а також розробляється інтеграція георадару, який у майбутньому розширить функціональність платформи.

Система навчена розпізнавати небезпечні об'єкти, аналізуючи магнітні аномалії на картах, що дозволяє виявляти вибухонебезпечні предмети навіть під поверхнею землі.