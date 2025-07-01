Дрони вдарили по військовому заводу в російському Іжевську

Безпілотники атакували оборонне підприємство у російському Іжевську. Фото: Exilenova+/Телеграм

У ніч проти 1 липня безпілотники атакували одне з оборонних підприємств у російському Іжевську. Про це повідомив голова Удмуртської Республіки Олександр Бречалов. За його словами, на місце прибули оперативні служби.

У соціальних мережах публікують відео пожежі на території об'єкту. За даними Росавіації, о 8:50 ранку в Іжевську було закрито аеропорт.

Телеграм-канал Exilenova+ уточнює, що атака могла бути спрямована на Іжевський електромеханічний завод «Купол», який спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2», «Оса-АКМ», бортової апаратури для ракет, навчальних комплексів та безпілотників.

Пізніше губернатор Удмуртії Бречалов заявив, що в результаті атаки дронів є постраждалі.