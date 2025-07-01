Окупанти не прорвалися на територію Дніпропетровщини — ОСУВ «Хортиця»

Бої вже точаться досить близько біля адмінкордону Дніпропетровщини. Фото: скриншот

Російські окупанти намагаються зайти в Дніпропетровську область, тривають бої поблизу адмінкордону Дніпропетровської області. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «КИЇВ24».



За його словами, Сили оборони вживають усіх можливих заходів, щоб зупинити загарбників.



«Якщо брати нашу зону відповідальності, таких головних напрямів наступу два: просування у бік Дніпропетровщини та просування на трасу Покровськ-Костянтинівка», — заявив він.



На запитання журналіста, наскільки ймовірно, що росіяни прорвуться до адмінкордону, Трегубов розповів, що зараз робиться все, щоб не дати окупантам просунутися далі.



Раніше боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Османом» повідомляв, що російські військові поступово просуваються в напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області.

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