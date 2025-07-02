Путін відмовився від припинення вогню, війна перейде в 2026 — Центр протидії дезінформації

Війна Росії проти України не завершиться цього року і перейде у наступний. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко коментуючи реакцію Кремля на дипломатичні ініціативи, пише Судово-юридична газета.

За словами Коваленка, президент РФ Володимир Путін відкинув ідею припинення вогню, яку Україна підтримала ще у березні. Цю інформацію, як зазначив представник ЦПД, підтвердив президент Франції Еммануель Макрон.



«Війна продовжиться цього року і перейде наступного», — заявив Коваленко. Він наголосив, що перед Заходом зараз стоїть вибір: чи діяти рішуче і разом з Україною остаточно зламати здатність Росії до агресії, чи продовжувати розраховувати на ілюзорний захист НАТО, який, на його думку, «технологічно вже починає відставати від реалій сучасної війни».

Крім того, глава ЦПД попередив про потенційну загрозу вторгнення російсько-північнокорейських військ до країн Балтії протягом найближчих 4—6 років, якщо агресію Москви не зупинити вже зараз.



«Варіанти далі прості: або Захід діє жорстко і разом із нами захищає Європу від можливого вторгнення російсько-кндровських військ до Балтії протягом 4—6 років, ламаючи хребет Росії. Або продовжуємо вдавати, що існує якась “парасолька” НАТО, яка вже починає програвати сучасній війні», — резюмував він.

Нагадаємо, Пентагон тимчасово призупинив постачання низки зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів до України. Рішення пов'язане із занепокоєнням зниженням власних арсеналів США.