НАБУ та САП шукають корупціонерів в одній із фракцій Верховної Ради — ЗМІ пишуть про Тимошенко

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України за підозрою у спробі підкупу народних депутатів заради певних результатів голосування. Про це повідомив телеграм-канал Національного антикорупційного бюро України.



У повідомленні НАБУ йдеться, що спільно з САП було викрито керівника однієї з фракцій Верховної Ради України, який, за версією слідства, пропонував неправомірну вигоду низці народних депутатів з інших фракцій за голосування «за» чи «проти» конкретних законопроєктів.



«Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Деталі — пізніше», — наголошується у заяві.



Видання «Українська правда» з посиланням на джерела повідомило, що у вівторок НАБУ та САП проводили обшуки в офісі партії «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко.



«Все ж таки Юлія Тимошенко. Вела переговори з кількома депутатами щодо переходу чи неформального приєднання до фракції Батьківщина за гроші. Хтось із депутатів записував та передав матеріали до НАБУ», — написав народний депутат Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність») у телеграмі.



Водночас російські пропагандистські медіа, посилаючись на неназвані українські ЗМІ, пишуть, що антикорупційні органи України проводять обшуки у голови фракції Зеленського «Слуга народу» в Раді Давида Арахамії.

Раніше НАБУ та САП під час спецоперації під прикриттям розкрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй