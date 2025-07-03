Шмигаль приїхав у Донецьку область. Що відомо про візит прем'єра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Донецькій області. Фото: кадр із відео

3 липня урядова команда на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем працює у Донецькій області. Про це повідомив сам Шмигаль.



За його словами, разом із чиновниками та головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним провели нараду з актуальних питань регіону.



«Фортифікації та потреби військових. Обговорили можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей. Міндовкілля готує відповідні рішення. Також за пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації. Компенсувати цю шкоду має Росія. Дав доручення оцінити можливість внесення відповідного пункту до реєстру збитків. Також за підсумками спілкування з ОВА та військовими дав необхідні завдання Міноборони та Мінстратегпрому», – стверджує Шмигаль.



Прем'єр зазначив, що ще одне важливе питання – забезпечення прифронтових лікарень.



«Заслухали інформацію про наявність ліків та медичного персоналу. МОЗ тут тісно співпрацює з ОВА задля забезпечення потреб людей. Важливо, що минулого року було реалізовано будівництво та облаштування укриттів у трьох медичних закладах. Окремо виділили субвенцію – понад 20 мільйонів гривень – для станції переливання крові у Краматорську, бо це безпосередньо рятує сьогодні життя людей», – сказав він.



Шмигаль заявив, що на нараді також обговорили питання відновлення житла.



«За оцінками Світового банку, Донеччина є найбільш постраждалим регіоном через війну. Потреба відновлення становить майже 78 мільярдів доларів. Заслухали інформацію від віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби щодо ситуації з житлом. Мінрозвитку готує рішення щодо двох напрямків. Зокрема, буде спрощена процедура обстеження майна на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Щодо компенсації за житло на окупованих територіях, то подали відповідні зміни до Верховної Ради. Очікуємо у Римі підписати угоди, які дадуть необхідний фінансовий ресурс. Насамперед для компенсації за втрачене житло військовим та їхнім сім'ям, особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям та іншим уразливим групам населення», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Україна отримала від Канади 1,7 мільярда доларів прибутків від заморожених активів РФ.