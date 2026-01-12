Rheinmetall поставить Україні п’ять БМП Lynx KF41

БМП Lynx KF41.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про постачання Україні п’яти бойових машин піхоти Lynx KF41. Передача техніки відбувається від імені уряду Німеччини, повідомляє проєкт German Aid to Ukraine.



Попередня вартість контракту становить кілька десятків мільйонів євро. Угоду було укладено в грудні 2025 року, а перші БМП планують передати Україні вже найближчими тижнями.



За інформацією Rheinmetall, машини будуть оснащені двомісною баштою Lance та адаптовані відповідно до вимог Збройних сил України. Компанія також розглядає можливість закупівлі додаткових партій Lynx і налагодження виробництва цієї техніки безпосередньо в Україні.

Як arms manufacturer @RheinmetallAG невдалий час, це буде продовжити п'ять Lynx KF41 IFVs до #Ukraine on behalf of German government. A contract worth a mid-range double-digit million euro amount was signed in December 2025 . — German Aid to Ukraine (@deaidua) January 12, 2026

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»