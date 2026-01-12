У Львові стартував пілотний запуск 5G

Фото: Михайло Федоров

У Львові вперше в Україні запустили пілотну мережу зв'язку п'ятого покоління — 5G. Тестовий запуск відбувся у центральній частині міста. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



За його словами, ключова перевага технології — висока швидкість передачі даних: близько 500 Мбіт/с на одного абонента. Саме такі показники демонструє пілотна мережа під час тестування.

Львів обраний як технологічний майданчик не випадково. Місто фактично стає лабораторією для відпрацювання всіх технічних нюансів перед масштабуванням 5G по країні.



Тут зафіксовано один із найвищих в Україні рівнів використання смартфонів, готових до роботи у мережах п'ятого покоління. На сьогодні у Львові вже збудовано понад 20 базових станцій 5G.

Після отримання всіх необхідних узгоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного завершення тестування пілотний проєкт планують розширювати. У січні 5G почне працювати у Бородянці, у лютому — у Харкові, після чого технологію почнуть впроваджувати і в інших містах України.



Михайло Федоров нагадав, що повноцінний запуск 5G планували ще у 2022 році, проте через повномасштабну війну реалізацію довелося відкласти з міркувань безпеки.

«Незважаючи на війну, ми не зупинили роботу. Запуск пілотного 5G — результат системної співпраці держави, бізнесу та військових», — наголосив він.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»