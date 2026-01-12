Британія готова зупиняти судна російського «тіньового флоту»

Британські військові відпрацьовують сценарії зупинки суден «тіньового флоту» РФ у відкритому морі. Створено ШІ

Велика Британія має правові підстави для зупинки та затримання суден російського «тіньового флоту». Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.



За його словами, мова йде насамперед про судна, пов’язані з Росією, Іраном та Венесуелою, які часто експлуатуються без чинного національного прапора та належного страхування, створюючи серйозні ризики для безпеки судноплавства й довкілля.



Юридичною основою для таких дій Лондон розглядає Закон про санкції та боротьбу з відмиванням коштів 2018 року. Документ дозволяє застосування примусових заходів у межах санкційної політики. Хоча британські військові наразі не здійснювали самостійних абордажів, відповідні сценарії вже кілька тижнів опрацьовуються урядом.



Власюк наголосив, що міжнародне право дозволяє державам реагувати на подібні порушення. Зокрема, норми Конвенції ООН з морського права (UNCLOS) передбачають відповідальність за безпеку суден, їхній технічний стан і використання засобів зв’язку.



За таких умов відмова у проході, видворення з територіальних вод або інші пропорційні немілітарні заходи можуть вважатися правомірними контрзаходами.

Нагадаємо, США захопили танкер з нафтою Венесуели під прапором Росії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»