Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів росіян на захопленій Донеччині

Сили оборони вразили склади боєприпасів на Донеччині. Фото: карта DeepState

Генеральний штаб підтвердив удар по складах боєприпасів російських окупантів у районі села Велике Оріхове на тимчасово окупованій території Донецької області. Це сталося у ніч проти 3 липня.



«Мета успішно вражена. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.



Результати вогневої поразки уточнюються.



Раніше в пресслужбі СБУ писали, що українські військові для удару по складах армії РФ використали дрони.

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