Українські війська просунулися у Донецькій та Сумській областях – ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що українські війська просунулися у центрі села Олександро-Калинове.
Також ЗСУ нещодавно просунулися у Сумській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що Сили оборони України просунулися у східній частині села Кіндратівка.
Нагадаємо, що українські морпіхи знищили замасковані російські танки у Донецькій області.