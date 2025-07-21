Українські війська просунулися у Донецькій та Сумській областях – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що українські війська просунулися у центрі села Олександро-Калинове.



Також ЗСУ нещодавно просунулися у Сумській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що Сили оборони України просунулися у східній частині села Кіндратівка.

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили замасковані російські танки у Донецькій області.