Росія завдала ракетного удару по Черкасах: у місті пошкоджені багатоповерхівки, поранені 12 людей

Наслідки ракетного удару по Черкасах. Фото: Черкаська ОВА

Вранці 24 липня російська армія завдала ракетного удару по Черкасах. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



У місті виникли пожежі. Пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, заклади сфери охорони здоров'я, лісництво, цвинтар, гаражі та автомобілі.



Внаслідок атаки поранення отримали сім людей, серед них 9-річна дитина.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що рятувальники загасили пожежу на площі 200 квадратних метрів.



Оновлено 13:30. Табурець повідомив, що кількість поранених зросла до 12 людей.



У постраждалих діагностували забої, різані рани та переломи. Росіяни атакували місто чотирма крилатими ракетами.

Нагадаємо, що вночі 24 липня «шахеди» масовано атакували Одесу, внаслідок чого загорівся ринок Привоз та пошкоджений Приморський бульвар, є поранені.