На пасажирів чекає жорстка перевірка: у поїзди пустять не всіх

«Укрзалізниця» посилює контроль документів під час посадки у потяги. Таке рішення ухвалили після численних скарг на недостатню перевірку з боку поїзних бригад, зокрема, на випадки, коли ім'я у квитку не співпадало з паспортними даними пасажира.

Як повідомила УЗ у Telegram-каналі, тепер перевірка буде суворішою. На деяких станціях вибірково почнуть чергувати групи воєнізованої охорони. Поїздні бригади отримали додаткові інструкції з ретельної звірки імені у квитку та паспорті.



В «Укрзалізниці» нагадали, що компанія вже понад два роки застосовує різноманітні інструменти для посилення контролю. Наприклад, при покупці квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через програму «Дія».

Завдяки цим заходам сотні пасажирів із квитками, оформленими на чуже ім'я, вже були не допущені до посадки у потяги.