Пассажиров ждет жесткая проверка: в поезда пустят не всех

«Укрзалізниця» усиливает контроль документов при посадке в поезда. Такое решение приняли после многочисленных жалоб на недостаточную проверку со стороны поездных бригад — в частности, на случаи, когда имя в билете не совпадало с паспортными данными пассажира.

Как сообщила УЗ в Telegram-канале, теперь проверка будет более строгой. На некоторых станциях выборочно начнут дежурить группы военизированной охраны. Поездные бригады получили дополнительные инструкции по тщательной сверке имени в билете и паспорте.



В «Укрзалізниці» напомнили, что компания уже более двух лет применяет различные инструменты для усиления контроля. Например, при покупке билетов на популярные международные рейсы требуется верификация через приложение «Дія».

Благодаря этим мерам сотни пассажиров с билетами, оформленными на чужое имя, уже были не допущены к посадке в поезда.