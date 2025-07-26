У Краснодарському краї РФ на аеродромі знищено літак СУ-27УБ

У ніч із 25 на 26 липня на аеродромі «Армавір» Краснодарського краю Російської Федерації спалахнув навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ СУ-27УБ. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



За інформацією місцевих жителів, зв'язок у населених пунктах поблизу аеродрому відсутній.



Аеродром «Армавір» та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.



Раніше ми писали, що 26 липня у російському Ставрополі під атаку безпілотників потрапив радіозавод «Сигнал», який виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях