Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Краснодарському краї РФ на аеродромі знищено літак СУ-27УБ

26 липня 2025, 17:11

У Краснодарському краї РФ на аеродромі знищено літак СУ-27УБ

У ніч із 25 на 26 липня на аеродромі «Армавір» Краснодарського краю Російської Федерації спалахнув навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ СУ-27УБ. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

За інформацією місцевих жителів, зв'язок у населених пунктах поблизу аеродрому відсутній.

Аеродром «Армавір» та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

Раніше ми писали, що 26 липня у російському Ставрополі під атаку безпілотників потрапив радіозавод «Сигнал», який виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:14
На окупованій Донеччині проблема з водою: мешканці звернулися до Путіна
20:11
Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста
17:23
В Україну з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей
16:30
У Луганську окупанти навчатимуть дітей збирати дрони
15:35
У Михайлівці гучно детонує склад боєприпасів РФ
14:05
У районі окупованого Харцизька пролунали вибухи — там чистять річку та водоймища
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
18:21
Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT
17:24
Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився
16:16
Путін розпорядився направити «ДНР» 50 аварійних бригад для усунення поривів на водопроводах — Пушилін
11:08
Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули
18:32
Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха
18:08
У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені
15:00
Будинок відібрали, речі викинули: як окупанти у Розівському та Більмацькому районах позбавляли людей власності
11:33
РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
14:33
Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська
13:36
На етапі помер найстарший в'язень Кремля з Енергодару
усі новини
17:11
У Краснодарському краї РФ на аеродромі знищено літак СУ-27УБ
15:31
Росіяни повністю знищили ТЦ «Епіцентр» у Кам'янському
14:16
Ще одного підлітка повернули до України з Росії
13:58
Оператори дронів ліквідували один із районів оборони окупантів
13:21
Безпілотники атакували радіозавод у Ставрополі РФ: спалахнула пожежа
11:59
У прифронтовому Родинському поранено двох цивільних внаслідок ударів росіян
10:59
За добу армія РФ понад 10 разів вдарила по Донеччині: в ОВА показали наслідки
10:17
ППО збила 183 БПЛА та 17 ракет різних типів
09:30
Десять людей постраждали під час обстрілу населених пунктів Донеччини за добу
23:00
З 1 січня 2026 року ЄС скасовує роумінг для Молдови та України
21:59
«План – 500-1000 перехоплювачів за добу»: Зеленський доручив готувати технологічну Ставку
21:14
На окупованій Донеччині проблема з водою: мешканці звернулися до Путіна
20:11
Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста
19:41
ЗС РФ стягують військову техніку на два напрямки
18:46
З села на Луганщині виїхав останній мешканець
17:47
РФ вдарила по Костянтинівці з артилерії: зросла кількість постраждалих
17:23
В Україну з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей
17:12
Пілот ЗСУ: Вилітаємо вдень і вночі без перерви
16:54
На трьох напрямках Донеччини зменшилася кількість російських штурмів: у ЗСУ розповіли, що там відбувається
16:45
Унаслідок російського обстрілу в Лиманській громаді без світла залишилися 303 абоненти
усі новини
ВІДЕО
Оператори дронів ліквідували один із районів оборони окупантів Оператори дронів ліквідували один із районів оборони окупантів
26 липня, 13:58
У Ставрополі атаковано радіозавод «Сигнал». Фото: скріншот Безпілотники атакували радіозавод у Ставрополі РФ: спалахнула пожежа
26 липня, 13:21
«План – 500-1000 перехоплювачів за добу»: Зеленський доручив готувати технологічну Ставку «План – 500-1000 перехоплювачів за добу»: Зеленський доручив готувати технологічну Ставку
25 липня, 21:59
Скріншот із кабіни пілота ПС ЗСУ. Пілот ЗСУ: Вилітаємо вдень і вночі без перерви
25 липня, 17:12
Наслідки удару по лікарні у Харкові. Фото: Харківська ОВА Удар по лікарні у Харкові: кількість постраждалих зросла
25 липня, 15:13
Потужний вибух пролунав сьогодні опівдні у Дружківці Донецької області. Фото: Дружківка Info/Telegram У Дружківці пролунав потужний вибух: палають будинки, є постраждалі
25 липня, 12:53

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір