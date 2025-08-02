Журналістку Вікторію Рощину нагородили орденом Свободи посмертно

Журналістку нагородили орденом Свободи. Фото: Слідство. Інфо

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи журналістку з Кривого Рогу Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.



«За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: Нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну — правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)», — йдеться в указі №569/2025.

Нагадаємо, 3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024-го російська сторона вперше підтвердила, що утримує її у полоні.



Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла отцю Володимиру від офіційних російських осіб. Згодом інформацію підтвердила Україна.



Медійна ініціатива з прав людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох в'язницях: виправну колонію №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі.



Крім того, на тілі загиблої української журналістки в російському полоні Вікторії Рощиною нова судово-медична експертиза виявила низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося.

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