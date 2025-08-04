ЗСУ вдарили по базі ПММ аеропорту «Сочі»

Сили оборони України завдали успішного удару по базі ГСМ аеропорту «Сочі». Фото: Генштаб

У неділю, 3 серпня, українські військовослужбовці вразили по базі паливно-мастильних матеріалів аеропорту «Сочі», що в Краснодарському краї РФ. На території об'єкту спалахнула сильна пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



На аеродромі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.



«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал ворога і припинити збройну агресію РФ проти України», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські дрони вночі 2 серпня вдарили по військовому аеродрому «Приморсько-Ахтарськ» у Росії. Саме з цього аеродрому російська армія випускає дрони українськими містами.

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