Росіяни обстріляли район біля Слов'янської ТЕС: в електромережі почалися перепади напруги

Територія Слов'янської ТЕС сьогодні вранці потрапила під обстріл. Фото: Краматорський пише/Тelegram

Війська РФ сьогодні вранці обстріляли район біля Слов'янської ТЕС. Після цього в електромережах Слов'янська та сусідніх населених пунктів почали виникати перепади напруги, спрацьовують захисні механізми.

Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

«Через "стрибки" напруги відключаються холодильники, роутери та інші електроприлади. Доводиться відключати їх, щоб техніка не згоріла», — йдеться в повідомленні.

У свою чергу телеграм-канал «Краматорський пише» зазначає, що внаслідок обстрілу території ТЕС зазнали пошкоджень об'єкти підприємства.

Офіційної інформації про цю подію поки що немає.