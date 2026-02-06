«Білі янголи» евакуювали дев`ять осіб з Дружківки

З Дружківки «Білі янголи» евакуювали дев'ятьох людей, у тому числі трьох дітей. Фото: поліція

З Дружківки Донецької області поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали дев'ять осіб, з них троє дітей та четверо маломобільних осіб. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, місто перебуває під постійним обстрілом бомб, дронів, касетних боєприпасів. Заїхати в місто можна тільки на броньованому транспорті та з антидроновим спорядженням.



Трьох дітей віком 10,11 та 17 років разом із їхніми рідними евакуювали у шелтер. Далі родини за допомогою волонтерів поїдуть до Лозової Харківської області.



Крім того, поліція вивезла чотирьох маломобільних людей, які потребували медичної допомоги.



«Газ відключили, два дні не було, почали грубку топити. Ми вже щогодини знаємо, коли почнеться обстріл. У мене балкон розлетівся. 57 років тут прожила, а тепер усе лишаю», – кажуть евакуйовані жителі.



Трьох жінок 69, 72, 74 років та 65-річного чоловіка евакуювали до Київської області (місто Ірпінь).



Раніше ми писали, що на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються близько 187 тисяч мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях