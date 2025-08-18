Десантники ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку на Донеччині

Воєнні частини Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка на Донеччині.



Підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади провели успішні штурмові дії, внаслідок яких обидва села були повністю зачищені від російських окупантів.



У ході боїв противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та техніці. Частину загарбників взяли в полон і передали в обмінний фонд.



Особливо відзначилися бійці 82-ї десантно-штурмової бригади, які зупинили наступ ворога під Петрівкою. Злагоджені дії 3-го десантно-штурмового батальйону не дозволили російським військам просунутися вперед. Окупантів вибили із населеного пункту, після чого його повністю зачистили.



Командування зазначає , що ворог не мав жодних шансів: лише втрати та паніка. Українські воїни діяли чітко, професійно та жорстко, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники Часового Яру взяли в полон близько 20 окупантів.