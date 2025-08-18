Сирський: Росія перекидає війська на Запорізький напрямок для нового наступу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські війська перекидають сили із Сумського напрямку на Запорізький, де готують активні наступальні дії. Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами головкому, зараз противник проводить перегрупування та зосереджує сили на двох ключових напрямках. Першим для росіян залишається Покровська ділянка фронту. Другим роблять ставку на Запорізький напрямок, куди перекидають підрозділи для майбутнього наступу.

«Наразі інтенсивність бойових дій на Запоріжжі невисока. Але виконуючи завдання Путіна, окупанти прагнуть завдати там сильного удару, який планувався ще рік тому. Ви пам'ятаєте, що саме Курська операція зірвала їхні плани», — зазначив Сирський.



Аналітики DeepState також відзначають просування армії РФ на Запорізькому та Донецькому напрямках. За даними проєкту, ворог просунувся біля села Темирівка Гуляйпільського району у Запорізькій області. Також повідомляється про просування російських сил на Донеччині — у районі сіл Воскресенка (Великоновосілківський район) та Григорівка (Бахмутський район), звідки вони намагаються наступати у бік Дніпропетровської області.

Тим часом російські пропагандисти розповсюдили відео, на якому бронетранспортер рухається з російським та американським прапорами. За їх твердженням, зйомка велася в районі села Мала Токмачка на Запорізькому напрямі.

Нагадаємо, військові частини Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка на Донеччині.