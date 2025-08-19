«Смертоносні м'ячі»: у Кременчуці знаходять касетні боєприпаси, що не розірвалися після нічної атаки

Мер Кременчука повідомив про касетні боєприпаси з російських ракет, що не розірвалися після нічної атаки. Фото: ДСНС України

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в місті знаходять касетні боєприпаси, що не розірвалися, з російських ракет, якими був вночі атакований Кременчук Полтавської області.

Він закликав мешканців не наближатися до боєприпасів, які мають сріблястий колір та схожі на м'ячі.

Раніше голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що внаслідок російського масованого удару було зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. За його словами, у Лубенському районі в результаті атаки без електрики залишилися 1471 побутова та 119 юридичних абонентів.

Українські ЗМІ опублікували фото диму, яким затягнуло все місто після російської атаки.

Кременчук зазнав однієї з наймасовіших атак за весь час повномасштабної війни з використанням БПЛА, крилатих та балістичних ракет, писав УНІАН. За інформацією видання, також у Полтавській області під удар потрапили газосховища. Z-канали повідомили, що було уражено Кременчуцький НПЗ.