Фігуранта податкової справи та підозрюваного в колабораціонізмі ексдиректора ФК «Зоря» оголосять у розшук

Фото: Луганська обласна прокуратура

Колишньому гендиректору футбольного клубу «Зоря» повідомили про нову заочну підозру у справі про ухилення від сплати податків та співпрацю з окупаційною владою. Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



За даними слідства, Сергій Рафаїлов у 2019 році організував укладання фіктивних договорів між приватною фірмою та клубом нібито для пошуку та підписання контрактів із двома гравцями. Насправді послуги не надано.

До податкової звітності за його вказівкою було внесено невірогідні відомості, що дозволило занизити зобов'язання клубу на понад 5 млн грн. Ці кошти так і не надійшли до держбюджету.

Також встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Рафаїлов активно співпрацював з окупаційною владою. У 2024 році він перебував в окупованих Луганську та Євпаторії, брав участь у публічних заходах та давав інтерв'ю росЗМІ, де висловлював підтримку агресору.

Наразі вирішується питання про оголошення ексдиректора ФК «Зоря» у розшук, йдеться у повідомленні.

