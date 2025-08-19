Удар по пожежній частині у Костянтинівці: у ДСНС розповіли, в якому стані поранені рятувальники

Наслідки обстрілу пожежної частини у Костянтинівці. Фото: ДСНС

Поранені внаслідок російського обстрілу міста Костянтинівка рятувальники перебувають у стані середньої важкості. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, зараз вони перебувають у лікарні на території області.



«У них діагностували мінно-вибухові травми, струс головного мозку, акубаротравми, рани голови та шиї. Постраждалі 1987 та 1985 років народження», – розповіла Бахал.

Нагадаємо, що 18 серпня російські війська вдарили по пожежній частині e Костянтинівці, внаслідок чого поранення отримали два рятувальники.