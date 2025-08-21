На трасі Дружківка – Краматорськ російський FPV-дрон поцілив у вантажівку

Російський FPV-дрон поцілив у вантажівку на трасі Дружківка – Краматорськ. Фото: Дружківка інфо/Тelegram

У четвер, 21 серпня, російський FPV-дрон поцілив у вантажівку на трасі Дружківка – Краматорськ. Про це повідомив телеграм-канал «Дружківка інфо».

Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, сьогодні вранці канал опублікував фото чорного стовпа диму, що піднімається у Дружківці. Про причини займання інформації наразі немає.

Також повідомляється, що автобус до селища Старорайськ із Дружківки до кінця поточного тижня курсувати не буде. Про це повідомив перевізник.

Як повідомила сьогодні поліція Донецької області, 20 серпня Дружківку російські військові обстріляли чотирма FPV-дронами: пошкодили багатоквартирний будинок, торговий центр, 2 цивільні автомобілі. В Іванопіллі дрони пошкодили 8 приватних будинків.

Раніше ми повідомляли, що вранці 20 серпня місто Дружківка Донецької області опинилося під атакою FPV-дронів. За інформацією місцевих жителів, один з безпілотників влучив в автомобіль на проспекті Космонавтів. Через деякий час було атаковано автостоянку біля одного з магазинів у центрі міста — дрон пошкодив дах.