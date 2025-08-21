Російські війська постійно намагаються проникнути у Покровськ – ЗСУ

Ситуація поблизу Покровська. Фото: карта DeepState

Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим на фронті. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, російські війська постійно намагаються проникнути у саме місто Покровськ.



«Продовжуються спроби проникнути у бік міста Добропілля. Хоча там ворог зараз отримує велику прочуханку. Тому там весь напрямок напружений. Українські Сили оборони стримують ворога, але ціною великих зусиль», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що українські війська зачистили Покровськ від російських ДРГ.