Атака на Костянтинівку: обстріли тривали кілька годин, у місті значні руйнування і є поранена

22 серпня російські окупанти завдали серію ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Обстріли тривали кілька годин і спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури. ЗС РФ застосовували FPV-дрони та авіабомби ФАБ-250.
Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазин, будівля «Укрпошти» та газопровід. В результаті атаки одна людина отримала поранення.
Нагадаємо, що повідомляють про зникнення газу у всій Костянтинівці через ці російські удари.