Атака на Костянтинівку: обстріли тривали кілька годин, у місті значні руйнування і є поранена

Наслідки атаки на Костянтинівку. Фото: Костянтинівська МВА

22 серпня російські окупанти завдали серію ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Обстріли тривали кілька годин і спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури. ЗС РФ застосовували FPV-дрони та авіабомби ФАБ-250.



Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазин, будівля «Укрпошти» та газопровід. В результаті атаки одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, що повідомляють про зникнення газу у всій Костянтинівці через ці російські удари.